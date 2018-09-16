Луганск, 16 сентября, 2018, 08:57 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские боевики два раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Обстрелу подверглись позиции войск ЛНР в районе населенных пунктов Сокольники и Лозовое. При обстреле использовались минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, боевые машины пехоты и стрелковое оружие.

О потерях среди личного состава войск ЛНР не сообщается.

Напомним, 29 августа в Донбассе начало действовать так называемое «школьное» перемирие, приуроченное к началу учебного года. Однако украинская сторона перемирие не соблюдает.