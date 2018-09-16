Пекин, 16 сентября, 2018, 04:27 — ИА Регнум. Китайская национальная обсерватория объявила высший «красный» уровень погодной опасности в связи с приходом супертайфуна «Мангхут», предупреждает 15 сентября агентство Синьхуа.

Nasa Шторм «Харви»

«Мангхут», как ожидается обрушит всю свою мощь на прибрежные районы между Чжухаем и Чжэцзяном, а также некоторые районы южной провинции Гуандун, принеся с собой мощные ветры скоростью от 45 до 52 метров в секунду. Затем тайфун продолжит движение по направлению к северо-западу, однако его мощь будет постепенно утихать.

«Мангхут» станет уже 22-м тайфуном в Китае за текущий год и самым сильным из всех, утверждают китайские метеорологи.

Напомним, что «красный» уровень погодной опасности тайфуну «Мангхут» был присвоен китайскими метеорологами всего через пару часов после объявления об «оранжевом уровне». В Китае крайне редко тайфунам присваивается «красный» уровень опасности, что говорит о беспрецедентной силе «Мангхута».