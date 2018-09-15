Сочи, Краснодарский край, 15 сентября, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Селевой поток разрушил дорогу в Сочи и отрезал от внешнего мира аул Наджиго, сообщает 15 сентября портал Sochinews.

Сель

Сочи уже несколько дней находится под властью непогоды. Здесь бушует ливень, сопровождающийся шквалистым ветром. Ураганом срывает крыши, повалены деревья сразу в нескольких районах.

На дорогу, ведущую к аулу, селевым потоком вынесло более 100 кубометров грязи и камней. Часть трассы разрушена. В посёлке Дагомыс ветром снесло крышу торгового центра. Штормом размыло несколько пляжей, в том числе и самый популярный у туристов сочинский пляж Ривьера.

Также сообщается о подъёме до опасных отметок уровня воды в реках, некоторые из них вышли из берегов.

На федеральной трассе в районе курортного посёлка Лоо образовался затор из-за упавшего на дорогу дерева.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, ранее Гидрометцентр сообщал, что в Сочи за час выпала треть месячной нормы осадков.