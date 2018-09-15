Екатеринбург, 15 сентября, 2018, 15:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возле мемориала в честь преподавателей, студентов, сотрудников и выпускников Свердловского юридического института 15 сентября заложили капсулу времени. Вскроют её в 2043 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Чайка

В торжественной церемонии приняли участие преподаватели, студенты и выпускники вуза. Среди последних был и генеральный прокурор России Юрий Чайка, который 14 сентября прибыл в Екатеринбург.

По информации пресс-службы Уральского государственного юридического университета, в обращении, которое адресовано от нынешних сотрудников, преподавателей, выпускников и студентов УрГЮУ своим потомкам из 2043 года, говорится о том пути, который вуз прошёл за 100 лет. Также содержится призыв не забывать о высокой миссии юриста, служить праву и сохранять веру в его высшую справедливость.

Напомним, Уральский государственный юридический университет в эти дни отмечает своё 100-летие. Его история началась 15 сентября 1918 года в Иркутске. Тогда в Иркутском государственном университете был создан Юридический факультет. В 1931 году факультет советского строительства и права был переименован в Сибирский институт советского права. А в 1934-м вуз перевели в Свердловск, где он и находится по сей день.