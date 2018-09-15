Шанхай, Китай, 15 сентября, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета выступил в концертном зале «Баоли» в Шанхае. Выступление состоялось в пятницу, 14 сентября, сообщает телеканал Культура.

Kremlin.ru Юрий Башмет

Это первый концерт в Шанхае со дня образования коллектива. музыканты исполнили Пятую симфонию Шостаковича, а также «Путеводитель по оркестру», написанную Кузьмой Бодровым специально для этого коллектива.

Концерт состоялся в рамках турне музыкантов по странам Азии. До концерта в Шанхае оркестр выступал в Сигапуре, а в планах у музыкантов концерты в Пекине и Сеуле. При этом в каждом городе к оркестру присоединится солист из страны выступления.

Напомним, что Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета был создан в 2012 году. Оркестр формируется на основе всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. В конкурсе 2018 года приняли участие 600 молодых музыкантов, а отборочные слушания проходили в 16 регионах России. Оркестр играет огромную роль в выявлении и профессиональном развитии молодых талантливых музыкантов в России.