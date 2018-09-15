Киев, 15 сентября, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин боится демократической Украины, заявил бывший посол США в России Майкл Макфол 15 сентября во время выступления на ежегодной встрече «Ялтинской европейской стратегии» (YES), которая проходит в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Демократическая Украина

«Мы должны сдержать Россию Путина, который боится демократической Украины», — заявил дипломат.

Макфол отметил, что не все граждане РФ поддерживают политику, проводимую президентом, а также, что в России не раз происходили мгновенные немыслимые изменения.

Напомним, ранее на том же мероприятии представитель госдепа США на Украине Курт Волкер заявил, что в Донбассе идет горячая стадия войны.

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