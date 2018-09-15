Волкер: В Донбассе сейчас «горячая» стадия конфликта

Киев, , 14:53 — REGNUM Специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что сейчас в Донбассе идет «горячая» стадия конфликта. Об этом Волкер заявил на конференции «Ялтинская европейская стратегия», которая проходит в Киеве.

«На востоке Украины сейчас горячая стадия войны, она имеет ужасное влияние на местное население <…> Этот конфликт не заморожен, не завершен. Он продолжается каждую ночь, каждый день», — сказал Волкер.

Он подчеркнул, что из-за боевых действий страдает мирное население, а гуманитарные проблемы усиливаются.

Продолжая лить крокодильи слезы по конфликту в Донбассе, Волкер одновременно пытается снять ответственность за его эскалацию с Киева.

Американский спецпредставитель констатировал, что Минский процесс буксует, но происходит это не потому, что Киев попросту отказывается выполнять Минские соглашения, а из-за того, что украинские власти якобы «физически не могут» реализовать политические пункты соглашения. Речь идёт о специальном статусе, амнистии и выборах.

Также Волкер заявил, что США готовы продолжать переговоры с Россией по возможному введению миротворческой миссии ООН в Донбасс.