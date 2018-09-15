Рига, 15 сентября, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Результаты опроса Kantar TNS свидетельствуют о том, что более трети латвийцев (36%) в возрасте от 18 до 60 лет в ближайшем будущем планируют эмигрировать из страны, сообщает Skaties.lv.

Никита Устинов ИА REGNUM Бегство

Напомним, что массовая эмиграция из Латвии началась после выхода республики из СССР и после вхождения Латвии в Европейский союз. В ближайшее время в Латвии пройдут парламентские выборы, и многие партии в своих предвыборных выступлениях называют своим приоритетом «возвращение латвийцев», которые в разное время и по разным обстоятельствам уехали за рубеж.

Напомним, что в августе республика Латвия была включена в рейтинг 10 самых вымирающих стран мира австралийским изданием Business Insider. Несмотря на то, что по сравнению с 2016 годом доля нежелающих покинуть страну выросла (49%), в то же время опрос показал, что весомое количество людей, оставшихся в стране, серьезно рассматривают возможность уехать их страны.

В эфире латвийского радио-4 демограф Илмар Межс заявил, что к 2030 году стоит ожидать сокращение численности населения Латвии с нынешних 1,96 млн человек до 1,7 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цифра населения в 1,96 млн человек — это официальные данные. По неофициальным данным в Латвии насчитывается менее 1,8 млн человек.

На момент распада СССР Латвия насчитывала 2,668 млн человек. То есть за 27 лет независимости Латвия потеряла почти миллион жителей.