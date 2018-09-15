Сингапур, 15 сентября, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Команда Формулы-1 «Уильямс» заменит коробку передач на болиде Сергея Сироткина, сообщает 15 сентября официальный сайт чемпионата.

Willtron Сергей Сироткин

Сообщается также, что Сироткину не будет предъявлено никаких штрафных санкций, так как он проехал на предыдущей коробке передач шесть этапов нового Гран-при.

Ранее Сергей Сироткин показал 19-й и 20-й результаты на пятничной тренировке.

Отметим, команда «Макларен» также заменила коробку передач на болиде Фернандо Алонсо, испанец также не будет подвержен штрафу ввиду того, что на прошлой гонке сошел с дистанции.