Исламабад, 15 сентября, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Министерство прав человека Пакистана запустило кампанию, нацеленную на повышение осведомленности женщин об их правах на наследство по исламскому праву и Конституции страны.

UK Department for International Development Пакистанские женщины на выборах

По сообщению пакистанского новостного агентства Dawn, о начале кампании было объявлено на официальной странице правящей партии «Движение за справедливость» в социальной сети «Твиттер». Целью кампании является доведение до сведения женщин Пакистана их прав на наследство согласно статье 23 и 24 Конституции Пакистана, а также законам Шариата.

Согласно официальному заявлению партии «Движение за справедливость», права женщин на наследство стали основой борьбы нового премьер-министра Имран Хана за равенство и справедливость в Пакистане. Кроме начала образовательной кампании, Министерство прав человека открыло специальную горячую линию для того, чтобы женщины могли получить бесплатную правовую консультацию по вопросам наследования.