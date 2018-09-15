Шри-Джаяварденепура-Котте, 15 сентября, 2018, 20:25 — ИА Регнум. Бывший президент Шри-Ланки Махинда Раджапаксе заявил, что борьбу правительства Шри-Ланки против организации «Тигры освобождения Тамил-Илама», закончившуюся в 2009 году победой правительства, нельзя называть гражданской войной, так как боевые действия велись не против тамилов как представителей определенной национальности, но против повстанцев, проводивших террористические атаки на мирных жителей. Бывший президент Шри-Ланки заострил внимание на том, что повстанцы действовали не только на территории Шри-Ланки, но и проводили террористические акты на территории Индии, самым известным из которых стало убийство премьер-министра Индии Раджива Ганди.

Шри-Ланка

Как сообщает индийское новостное издание «Джагран», во время своего выступления Махинда Раджапаксе указал на «необычные» проявления «крепкой дружбы» между Индией и Шри-Ланкой, припомнив Индии отказ от помощи в решении проблем Шри-Ланки, когда это было необходимо правительству во время затянувшегося на 30 лет конфликта. В результате, по словам Раджапаксе, Индия поплатилась за своё безразличие тем, что «тамильскими тиграми» был убит премьер-министр Индии Раджив Ганди.

Шри-Ланка до сих пор не оправилась от последствий длившейся 30 лет гражданской войны; проблемы, касающиеся религиозного и национального вопроса то и дело всплывают в политической повестке страны.