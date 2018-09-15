* талибов — запрещённая в России организация

Гардез, Афганистан, 15 сентября, 2018, 19:14 — ИА Регнум. В афганской провинции Пактия было уничтожено 7 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе глава разведки в южных провинциях страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы

Власти афганский провинции Пактия (столица провинции — г. Гардез) официально заявили, что на территории провинции правительственные войска нанесли авиаудар по боевикам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате которого было ликвидировано семь террористов, включая главу разведки боевиков в южных провинциях Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», авиационный удар был нанесен по боевикам, когда они ехали на автомобиле. Согласно вышеупомянутому заявлению, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировали подготовку новых террористических актов на территории южных провинций Афганистана.