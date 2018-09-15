Сеул, 15 сентября, 2018, 11:14 — ИА Регнум. 14 сентября крупнейший южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics объявил о разработке нового приложения для общения. Работа ведётся совместно с Google. По информации южнокорейского новостного агентства Yonhap, новинка позволит пользователям общаться и совершать видеозвонки в групповых чатах, а также отправлять файлы большого размера с высокой скоростью. Ожидается, что новое программное обеспечение избавит от необходимости использовать несколько приложений и объединит их функционал. В целом, концепция предусматривает распространение данного ПО на все телефоны, работающие на ОС Android для создания единой системы обмена информацией. Компания Samsung планирует предустанавливать ПО в новые телефоны, начиная с Galaxy S8.