Штат Джамму и Кашмир, Индия, 15 сентября, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Фотография на которой запечатлены индийские военнослужащие, издевающиеся над телом человека, вызвала массовое возмущение в социальных сетях, сообщает 15 сентября Geo TV.

Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР Следы жестокости

Фотография была сделана в Кашмире после кровопролитных столкновений, в ходе которых погибли пять человек. На снимке видно, как военные привязали к ногам убитого цепь и волокли по дороге.

Напомним, территория индийского Кашмира является неспокойным местом. Основное население региона составляют мусульмане, которые тяготеют к Пакистану. Религиозный конфликт выливается в регулярные столкновения с военными.