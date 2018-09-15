Сана, 15 сентября, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Йеменские хуситы заявили о гибели 15 своих бойцов от воздушного удара арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщает 15 сентября Al Jazeera.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Бомбардировка

Целью бомбардировок была стратегически важная автомагистраль, соединяющая столицу государства город Сану с не менее важным портовым городом Ходейда, за который в последние дни вновь разгорелись кровопролитные столкновения.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.