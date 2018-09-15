Волосово, Ленинградская область, 15 сентября, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Тяжелая автокатастрофа произошла в Волосовском районе Ленинградской области в ночь на 15 сентября. В столкновении двух транспортных средств на федеральной трассе «Нарва» четыре человека погибли, один ранен, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания После столковения

Авария произошла около часу ночи, на 76 км трассы, идущей от Санкт-Петербурга к границе с Эстонией. Здесь в лобовом столкновении сошлись грузовик DAF и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

В результате аварии в микроавтобусе погибли водитель — мужчина 1965 года рождения, и его пассажиры: мужчина (1969 г.р.) и две женщины (1984 г.р. и 1991 г.р.). Еще один пассажир, мужчина 1998 г.р., госпитализирован в тяжёлом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.