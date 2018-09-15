Москва, 15 сентября, 2018, 05:46 — ИА Регнум. Сведения о якобы задержании «российских шпионов» не подкреплены никакими фактами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с немецким коллегой Хайко Маасом.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Я даже не могу предположить, чтобы такое событие, в котором участвовали специалисты трех западных стран, могло бы остаться вне поля зрения средств массовой информации. Если какие-то факты будут нам предъявлены, я думаю, тогда мы сможем их более вразумительно комментировать», — заявил он.

Лавров также прокомментировал данные о мнимой вербовке британскими спецслужбами некоего сотрудника российского посольства в Риме, который затем якобы сбежал. По словам главы российского МИД, все сотрудники, работающие в посольстве в Риме находятся на своих местах и никто никуда не пропал.

«Не можем и не будем рассматривать всерьез такие вбросы в средства массовой информации, стремление сделать СМИ инструментом своей неприглядной политики», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала информацию о якобы побеге сотрудника российского посольства в Риме. По ее словам, это лишь «очередная серия «шпионского сериала», раздутая британскими СМИ.