Москва, 14 сентября, 2018, 21:58 — ИА Регнум. Русская православная церковь готова к диалогу с Константинополем, заявил 14 сентября председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Патриарх Михаил Кирулариос был одним из главных действующих лиц событий 16 июля 1054 года

Ранее Священный синод Русской православной церкви принял решение прекратить поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея. Кроме того, приостанавливается сослужение с иерархами Константинопольского патриархата, а также участие РПЦ во всех структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата.

«Мы очень надеемся, что эти шаги найдут встречные шаги у Константинополя. Что мы будем услышаны и что непоправимое не произойдет. Что ситуация разрешится в каноническом поле, евангельском духе, а не так, как сейчас подталкивают с разных сторон», — сказал Легойда.

«Если говорить о самой ситуации, то те люди на Украине, которые считают, что автокефалию завтра получат, им можно порекомендовать внимательно рассмотреть историю, еще раз посмотреть историю, как в свое время у Константинополя просила финская церковь автокефалию», — продолжил представитель РПЦ.

Он не согласился с формулировкой, что сейчас в Церкви происходит «раскол».

"Я бы не использовал такие слова. Мы сейчас приостановили общение. То есть мы не можем, к сожалению великому, говорить о полном общении с Константинополем. Но если будет продолжаться эта ситуация, если нас не услышат, если этот процесс не остановится, тогда будем вынуждены полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. И это будет масштабная трагедия, сопоставимая с Великой схизмой, с расколом 1054 года. Но сейчас важно говорить не просто эмоционально, с эмоциональными эпитетами и так далее, а важно понять, что еще можно остановиться в шаге от непоправимого. Мы держим дверь открытой и готовы разговаривать, но главное, чтобы был диалог. Сейчас, к сожалению, диалога нет.

Напомним, напряженные отношения между РПЦ и Константинопольским патриархатом возникли из-за желания последнего дать автокефалию Киеву. Власти Украины пытаются создать в стране единую церковь на основе неканонических структур и в обход Украинской православной церкви.