Москва, 14 сентября, 2018, 21:23 — ИА Регнум. Русская православная церковь прекращает свое участие в структурах, где председательствует Константинопольский патриархат. Такое решение принял сегодня, 14 сентября, Священный синод Русской православной церкви на экстренном заседании в Даниловском монастыре.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Константинопольский Варфоломей

На заседании Священного синода РПЦ обсуждалось намерение Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украинской православной церкви так называемого Киевского патриархата.

По словам главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона, решение Священного синода РПЦ о выходе их всех структур, где председательствует Константинопольский патриархат, можно сравнить с разрывом дипломатических связей.

При этом священнослужитель подчеркнул, что Московский патриархат оставляет возможность для возобновления диалога.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также РПЦ отказывается от поминовения Константинопольского патриарха Варфоломея.

Но при этом евхаристическое общение между церквями не прерывается. Однако евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом может быть разорвано, если Украинской православной церкви будет дарована автокефалия.