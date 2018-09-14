Москва, 14 сентября, 2018, 21:23 — ИА Регнум. Решение Центробанка РФ по повышению ключевой ставки — сигнал, после которого банки начнут постепенно повышать ставки по кредитам для бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Центробанк перестраховывается — ситуация пока ещё вполне стабильная с точки зрения инфляции и макроэкономики. Есть, конечно, волатильность на валютном рынке, но она связана с внешними факторами. Я вообще считаю, что в целом финансовая система вполне адаптировалась к внешним факторам, она их учитывает. А повышение ключевой ставки сейчас — это сигнал», — отметил Аксаков.

По его словам, в условиях, когда темпы кредитования экономики и так не очень высокие и не превышают 5%, решение ЦБ станет сдерживающим фактором для наращивания финансирования и кредитования экономики.

«Темпы экономики не очень высокие, и решение по ключевой ставке будет сдерживать и без того низкий рост экономики в пределах 2%», — уверен Аксаков.

Кроме того, отметил он, ставки по кредитам в банках перестанут снижаться и начнут стабилизироваться на более высоких показателях.

«Раньше была тенденция к их снижению — теперь она точно остановится, и начнётся постепенная перенастройка на рост процентов. Не по всем направлениям — например, по ипотеке инерция пока действуют в сторону снижения ставок, в пределах 9−9,5%. А вот по необеспеченным кредитам и кредитам бизнесу тенденция будет разворачиваться», — считает Аксаков.

Центробанк на заседании совета директоров 14 сентября впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта. Теперь показатель составляет 7,5%.