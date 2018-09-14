Ташкент, 14 сентября, 2018, 22:07 — ИА Регнум. С 15 сентября в Узбекистане вводится порядок реализации формового хлеба по рыночной цене, сообщает 14 сентября издание «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Хлеб

В настоящее время государство субсидирует производство хлеба. Стоимость одно булки составляет 650 сумов (5,6 рубля), что гораздо ниже себестоимости хлеба. Издание отмечает, что многие фермеры покупают «социальный» хлеб вместо комбикорма для животных.

В рамках периода адаптации к новому принципу ценообразования государство установит единую цену на муку первого сорта в размере 1400 сумов (12,04 рубля) за килограмм.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа предпринимателям Узбекистана разрешили экспортировать муку, изготовленную из экспортного зерна. Объем экспортируемой муки не может превышать 75% от объёма импортируемого зерна.