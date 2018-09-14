Минск, 14 сентября, 2018, 20:13 — ИА Регнум. Страны СНГ планируют в автоматическом режиме обмениваться информацией об уплаченных налогах физических и юридических лиц, сообщает 14 сентября агентство «Белта».

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В проекте протокола об обмене информацией в электронном виде между государствами сказано, что участники также буду обмениваться данным о владении недвижимостью.

Проект документа будет вынесен на рассмотрение совещания глав правительств стран СНГ, которое состоится 2 ноября в Таджикистане. Документ может вступить в силу уже с 2019 года.

Отметим, вышеуказанный документ уже прошел процедуру внутреннего согласования в странах СНГ. Реализация документа позволит выявить лиц, которые не платят налоги в странах СНГ.