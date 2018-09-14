Рига, 14 сентября, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Руководитель управления монетарной политики Банка Латвии (БЛ) Улдис Руткасте заявил, что потенциальному росту латвийской экономики препятствует низкий уровень инвестиций. Об этом сообщает новостной портал Delfi со ссылкой на интервью Руткастке агентству LETA.

Christian Dubovan

«В «жирные годы» соотношение инвестиций к внутреннему валовому продукту (ВВП) составляло около 30%. Это было даже слишком много, часть инвестиций была непродуктивной. В настоящее время мы скатились в другую крайность — инвестиции составляют всего 20% от ВВП» — рассказал Руткасте в своём интервью.

По его словам, в настоящее время в плане инвестиций наблюдается оживление, но в основном оно связано либо с инфраструктурой, финансируемой из фондов Европейского союза, либо со строительством. Говоря о других государств-членах еврозоны, им было отмечено, что там по сравнению с Латвией дела во многих странах обстоят лучше и уровень инвестиций превышает 20%.

«А нам (Латвии), что касается инвестиций, несомненно, нужно стремиться к 25%», — рассказал Руткасте в своём интервью.

По мнению Руткасте, в будущем не стоит ожидать существенного экономического роста, так как при рассмотрении инвестиций в производственное оборудование наблюдается их существенное снижение в общей массе. Ранее эта цифра составляла чуть более 30% всех инвестиций, в настоящее время — лишь 23%. Представитель Банка Латвии также заявил, что сегодня загруженность производственных мощностей близка к историческому максимуму почти во всех отраслях промышленности.

«Существующее оборудование перегружено, новое оборудование не приобретается, а это означает, что, ничего не меняя, надеяться на увеличение объемов производства в будущем мы не можем», — Улдис Руткасте.

Среди причин сложившейся ситуации с инвестициями У. Руткасте называет связь с прошлым опытом кризисных лет: «предприниматели по-прежнему очень осторожны» и «медленно развивается кредитование, так как банки боятся неплатежеспособности».