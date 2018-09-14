Новосибирск, 14 сентября, 2018, 19:10 — ИА Регнум. Андрей Травников вступил в должность губернатора Новосибирской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Торжественная церемония состоялась, сегодня, 14 сентября, в Государственном концертном зале им. А. М. Каца.

Правительство Новосибирской области Инаугурация губернатора Новосибирской области

Инаугурация началась с торжественного внесения флага России и флага Новосибирской области. Председатель избирательной комиссии региона Ольга Благо огласила итоги выборов, после чего вручила Андрею Травникову удостоверение об избрании его главой области.

Новый глава региона принёс присягу на верность народу и Конституции Российской Федерации, уставу области.

На церемонии присутствовали полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Александр Жуков, председатель законодательного собрания региона Андрей Шимкив, председатель СО РАН Валентин Пармон, председатель Общественной палаты области Галина Гриднева, митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. Они поздравили Андрея Травникова с вступлением в должность.

«Задача сформулирована — занимать лидирующие позиции. Причём под лидирующими позициями мы понимаем не просто набор целевых показателей, таких как ВРП или доходы на душу населения. Мы должны стараться занимать лидирующие позиции по каждому направлению. Если президентом страны поставлена задача добиться того, чтобы система образования Российской Федерации вошла в десятку лучших в мире, то система образования Новосибирской области должна стать лучшей в России. Именно к этому мы будем стремиться», — рассказал о приоритетах работы на посту губернатора Андрей Травников.

Интересно, что в зале присутствовали бывшие губернаторы региона — Владимир Городецкий, Василий Юрченко, Виктор Толоконский и Иван Индинок.Срок полномочий Андрея Травникова — пять лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Новосибирской области прошли в единый день голосования 9 сентября. За Андрея Травникова свои голоса отдали 64,52%. Явка составила 29,52%.