Псков, 14 сентября, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Авиасообщение между Москвой и Псковом, которое возобновится 2 октября, планируется сделать ежедневным с марта 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом сегодня, 14 сентября, заявил директор по управлению сетью и доходами авиакомпании «Азимут» Олег Дышкант.

Павел Латышов ИА Красная Весна Перрон аэропорта «Внуково»

По его словам, пока самолеты будут летать три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Время в пути — 1 час 20 минут. Рейсы будут осуществляться из псковского аэропорта в московский аэропорт «Внуково».

Также Дышкант заявил, что авиакомпания «Азимут» намерена расширить географию полётов из Пскова. В планах — рейсы в Краснодар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, регулярные пассажирские авиаперевозки по маршруту «Псков — Москва» были прекращены в связи с кризисом в псковской авиакомпании «Псковавиа». Руководство Псковской области договорилось о возобновлении полётов с авиакомпанией «Азимут» из Ростова-на-Дону. Авиакомпания работает на авиарынке год и специализируется на межрегиональных перелётах.

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