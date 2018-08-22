«Псковавиа» готовят к приватизации

Псков, , 16:41 — REGNUM Приватизация псковской авиакомпании ОАО «Псковавиа» будет проведена частично: 75% минус одна акция будут принадлежать инвестору, оставшиеся 25% плюс одна акция — региону, что позволит области сохранить за собой контроль над дальнейшей деятельностью компании. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом было заявлено сегодня, 22 августа, на специальном совещании по вопросу приватизации компании-авиаперевозчика.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников отметил, что инициатива областной власти о продаже части акций «Псковавиа» нашла поддержку президента РФ Владимира Путина. Врио главы региона поручил начать работу по подготовке конкурсной документации.

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«С октября авиасообщение соединит Псков с Москвой, ведутся переговоры и по другим направлениям, которые могут быть востребованы нашими жителями, поэтому нам крайне важно сохранить аэропорт и продолжить развивать авиационную доступность региона. Необходимо, чтобы на «Псковавиа» пришли серьезные инвесторы», — отметил Ведерников.

Ранее сообщалось, что инвесторов может быть два: один будет заниматься лётной частью, второй — обслуживанием воздушных судов на земле и обеспечением работы аэровокзального комплекса.

Напомним, псковская авиакомпания оказалась в кризисе. В 2017 году на предприятии возникли многомиллионные долги по зарплате, компания фактически остановила работу. Усилиями региональных властей долги по зарплате перед работниками были погашены, штат авиакомпании и лётный сертификат — сохранены. Техническое состояние псковского аэропорта «Кресты» приведено в норму, закуплена новая техника: трап, пожарный автомобиль, планируется приобретение спецтехники для работы в осенне-зимний период. В октябре псковский аэропорт вновь примет самолёты из Москвы: авиасообщение между городами возобновит ростовская компания «Азимут».

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