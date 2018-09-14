Калуга, 14 сентября, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Сегодня, 14 сентября, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в ежегодной осенней агропромышленной выставке-ярмарке «Калужская осень», которая открылась на площадке спорткомплекса «Анненки» в Калуге.

Admoblkaluga.ru На агропромышленной выставке-ярмарке «Калужская осень»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, приветствуя участников и гостей, глава региона отметил значимые достижения калужских аграриев, подчеркнув, что они имеют успех в том числе благодаря внедрению новых технологий. Он также поблагодарил инвесторов, которые вкладывают средства в сельхозпроизводство.

В этой связи Артамонов привел в пример деятельность холдинга «ЭкоНива», подразделения которого находятся на территориях ряда областей Черноземья, однако самый высокий урожай зерновых в этом году был получен на полях Калужской области.

«Перемышльский район обошел всех по урожаю и надоям молока — в среднем по району 9 тыс. на корову будет. Самый высокий урожай зерновые дали, 70 центнеров на круг. Это говорит о том, что дверца к успеху ни для кого не закрыта», — подчеркнул глава калужского региона.

Говоря о перспективах развития молочного животноводства и мясного скотоводства, Артамонов призвал аграриев не сбавлять темп и увеличивать валовые показатели.

«Мы уже не первый год занимаем первое место в стране по объемам производства молока, но это по динамике. Миллион тонн молока мы должны производить в Калужской области — вот наша цель», — добавил он.

Праздничные мероприятия «Калужской осени-2018» продлятся до 16 сентября. Калужане и гости города смогут ознакомиться с передовыми достижениями сельского хозяйства области, попробовать продукцию калужских производителей и приобрести понравившиеся товары.

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