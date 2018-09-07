Под Калугой построят крупнейший завод по переработке молока

Калуга, , 15:01 — REGNUM Сегодня, 7 сентября, в Боровском районе Калужской области на территории особой экономической зоны «Калуга» состоялась торжественная церемония закладки первого камня в строительство молокоперерабатывающего завода вьетнамского концерна TH Group. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, участие в мероприятии приняли заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Гордеев, генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, губернатор области Анатолий Артамонов, заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут, президент концерна TH Group Тхай Хыонг.

Перед началом торжественной церемонии закладки камня состоялась официальная встреча делегаций России и Вьетнама. Приветствуя участников церемонии, Алексей Гордеев отметил перспективность взаимовыгодного сотрудничества двух стран, подчеркнув, что в прошлом году товарооборот между нами вырос почти на 40% и достиг 5 миллиардов 200 миллионов долларов.

«Вьетнам наш добрый друг и партнер, отношения с которым носят давний, исторический характер», — отметил заместитель председателя правительства РФ, назвав проекты по созданию крупных животноводческих комплексов в Калужской области одним из позитивных примеров плодотворного сотрудничества двух стран. Он также подчеркнул, что предстоящий 2019 год станет перекрёстным годом для России и Вьетнама, и откроет новые горизонты сотрудничества для двух стран.

Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что делегация Социалистической Республики Вьетнам рада посетить Калужскую область в рамках официального визита в Россию по приглашению президента России Владимира Путина.Отметив высокие темпы социально-экономического развития калужского региона, Нгуен Фу Чонг поблагодарил губернатора Анатолия Артамонова за создание благоприятных условий для вьетнамского бизнеса.

Подчеркнув, что в регионе созданы благоприятные условия для инвесторов, губернатор Анатолий Артамонов заметил: «Калужская область всегда следует курсом достигнутых договоренностей и далее будет подкреплять надежные политические отношения наших двух стран ростом сотрудничества в торгово-экономической, культурной, образовательной и других сферах». При этом губернатор высказал особую заинтересованность участия региона в мероприятиях перекрёстного года России и Вьетнама.

Договор о сотрудничестве между компанией TH Group и правительством Калужской области был подписан в 2016 году. Годом позже в Ульяновском районе началось строительство молочного комплекса молочного животноводства и переработки молока индустриального масштаба с использованием высоких технологий на 6 тысяч коров. В 2018 году дан старт строительству перерабатывающего предприятия мощностью 1500 тонн в сутки на территории особой экономической зоны «Калуга» в Боровском районе. Планируемый объем инвестиций — более 6,7 млрд. рублей. Здесь будет создано более 350 рабочих мест. Основная продукция — питьевое молоко, йогурт, сыр и функциональные молочные продукты. Более 50% будет производиться путем переработки сырого молока собственного производства.

Приветствуя участников церемонии закладки камня в строительство нового молокоперерабатывающего предприятия, Алексей Гордеев напомнил, что правительство Российской Федерации приступило к реализации Национального проекта развития экспорта, в том числе в сфере производства продовольственных товаров.

«Мы должны в ближайшие шесть лет удвоить объем экспорта на международные рынки», — сказал он.

Заместитель председателя правительства РФ поблагодарил компанию TH Group за вклад в выполнение этой задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным. При этом Алексей Гордеев одобрил выбор именно Калужской области местом для размещения нового производства.

«Дело не только в том, что здесь высокая динамика развития, хорошие экономические показатели. Важно само отношение губернатора и его команды к инвесторам. Их здесь рассматривают не просто как бизнес-партнеров, а как друзей региона, как своих родных людей», — отметил он.

Алексей Гордеев положительно оценил работу, проделанную в регионе: «Это важнейшая правильная цепочка построения аграрного бизнеса: от поля до готового продукта. Мы видим здесь создание настоящего молочного кластера, который будет поставлять на рынок высококачественное молочное продовольствие»

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Заместитель председателя правительства РФ пожелал корпорации TH Group доброго пути, уверенности в своих силах, реализации подобных проектов в других регионах Российской Федерации и успешной торговли на международных рынках.

Поблагодарив вьетнамских партнеров за доверие к региону, губернатор Анатолий Артамонов отметил: «Впервые мы приступаем к строительству на территории нашего региона высокотехнологичного предприятия по переработке молока с участием вьетнамского капитала».

Губернатор подчеркнул, что молочное животноводство является одной из главных отраслей сельского хозяйства области. Здесь реализуются крупные инвестиционные проекты, ведется техническое переоснащение предприятий, внедряются передовые технологии и новые методы производства. За последние 10 лет на животноводческих комплексах было создано более 100 тысяч новых мест для размещения животных. Планируется создать еще порядка 40 тысяч. В области строятся роботизированные молочные фермы, в том числе — самая крупная в Европе.

По мнению Анатолия Артамонова, создание в регионе нового крупного молочного производственного комплекса будет не только способствовать производству молока высочайшего качества, но и формировать стандарты для всей отрасли.

Губернатор Калужской области поблагодарил правительство Российской Федерации, руководство Министерства сельского хозяйства РФ и банков-партнеров за оказание поддержки в реализации данного проекта.

«Уверен, что объединение усилий всех сторон позволит реализовать этот проект на самом высоком уровне», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

Он также выразил надежду, что «успешный опыт корпорации TH Group станет сигналом для развития деловых связей вьетнамского бизнеса с нашим регионом и российского бизнеса — с регионами Вьетнама».

В завершение церемонии символической закладки камня почетные гости посадили дерево — красный клён.

Напомним, Калужская область занимает первое место среди регионов Центрального федерального округа по темпам роста производства молока. В прошлом году его объем увеличился на 13,7% до 305,9 тыс. тонн. А настоящее время на территории региона динамично развиваются более 60 современных молочных комплексов.

Завод TH true milk является одним из проектов крупнейшего агрохолдинга Вьетнама TH Group. Предприятия концерна сосредоточены на производстве экологически чистых и органических продуктов питания. Россия стала его первым зарубежным партнером. TH Group планирует инвестировать в Россию 2,7 млрд долларов в течение 10 лет.