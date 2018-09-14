Мадрид, 14 сентября, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Тела 21 нелегального мигранта, пытавшихся добраться до берегов Испании, были выброшены на берег Средиземного моря, сообщает 14 сентября Reuters.

Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР Утопленник

Данная информация повышает общее число смертей беженцев за 2018 год до 1 тыс. 586 человек. Причиной гибели людей становится их рискованное стремление добраться до территории Европейского союза.

Напомним, за последние годы число нелегальных мигрантов, проникающих на территорию ЕС, значительно возросло. Причиной тому стали многочисленные конфликты на территории Ближнего Востока и Африки.