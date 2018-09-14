Москва, 14 сентября, 2018, 12:36 — ИА Регнум. По итогам анализа данных о заболеваемости онкологией в России за 2016 и 2017 годы выяснилось, что за этот период смертность от злокачественных новообразований в стране снизилась на 2,4%. Об этом говорится на сайте Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Алексей Саврасов. Сельское кладбище в лунную ночь. 1887

По сведениям Минздрава РФ, за указанный период в 30 субъектах страны смертность от онкологических заболеваний выросла. Более всего данный показатель увеличился в Магаданской области (7,7%), в Дагестане (7,2%), Башкирии (6,9%) и Калмыкии (6,8%), в Севастополе (6,5%), в Томской (5,1%) и Саратовской (4,5%) областях, в Коми (3,4%), Кабардино-Балкарии (3,4%) и Иркутской области (3,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поставил задачу повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет. Также российский лидер обратил внимание на важность использования современных средств борьбы со злокачественными новообразованиями.

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