Москва, 16 сентября, 2018, 17:12 — ИА Регнум. «Необычный подход», предложенный президентом России Владимиром Путиным к мирному договору с Японией, в действительности имеет исторические прецеденты. Есть ли шанс на то, что официальные лица Японии примут точку зрения российского президента, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Синдзо Абэ

Советское правительство в 70-е годы предлагало заключить с Японией мирный договор сам по себе, не рассматривая никакие дополнительные вопросы. То есть навязший в зубах «территориальный вопрос», претензии Японии, старающейся переписать в свою пользу итоги Второй мировой войны, также предлагалось не рассматривать, зафиксировав состояние мира между двумя странами. И что в этом такого криминального, если на словах официальные лица обеих стран уже многие годы рассуждают о дружбе и сотрудничестве? И почему бы им не заключить договор и начать двигаться дальше?

Вряд ли это предложение вызовет понимание с японской стороны, и подтверждение этому уже имеются: слишком долго японское руководство накачивало реваншистские настроения среди сограждан. Первая реакция официального Токио поступила от генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, который заявил журналистам:

«Мне известно высказывание президента РФ, но я воздержусь от комментирования его намерения. В принципиальной позиции японского правительства о заключении мирного договора на основе разрешения вопроса о принадлежности четырех островов изменений нет».

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