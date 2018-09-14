Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2018, 11:51 — ИА Регнум. В связи с высоким классом пожароопасности в Ростовской области продлён запрет на посещение лесов. Ограничения действуют до 1 октября. Соответствующий документ подписал министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин, сообщает ИА REGNUM.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

По-прежнему въезд на территорию лесопитомников разрешён только лесопожарным формированиям, оперативным службам, пожарным частям, патрульным группам муниципалитетов. Во избежание возгораний усилен мониторинг пожарной опасности на Дону.

В ведомстве не исключают, что режим ограничения может быть продлён.

ИА REGNUM напоминает, что в августе донские огнеборцы тушили несколько крупных природных пожаров в Ростовской области. Сухая растительность загоралась в Кумженской роще, в районе Ростовского моря. В начале сентября крупный природный пожар почти сутки тушили в Азовском районе. Пламенем была объята сухая трава на площади более 10 гектаров.