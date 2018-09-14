Улан-Удэ, 14 сентября, 2018, 11:06 — ИА Регнум. В Бурятии появляются всё новые подробности о проведении выборов в единый день голосования. Ранее стало известно, что в Улан-Удэ зампредседателя одной из участковых избирательных комиссий стал фигурантом уголовного дела о фальсификации избирательных бюллетеней. А сегодня, 14 сентября, в республиканском следственном управлении СКР ИА REGNUM сообщили, что в фальсификации бюллетеней (ч. 1 ст. 142 УК РФ) подозревается ещё один человек — председатель участковой избирательной комиссии №49 в Баунтовском эвенкийском районе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По данным следствия, 9 сентября женщина выбрала из списка местных жителей 48 человек, которые, как она предполагала, не пойдут на выборы. Она составила от их имени заявления о голосовании вне помещения избирательного участка. Затем она заполнила за них 48 бюллетеней.

После этого председатель УИК якобы с целью объезда избирателей, которые решили голосовать по месту жительства, взяла выездную урну для голосования и покинула участок. Она отсутствовала в течение часа и за это время тайно поместила в урну поддельные бюллетени. Однако один из наблюдателей заподозрил неладное. По его мнению, за час невозможно объехать более 50 человек, которые, к тому же, должны проголосовать. В итоге наблюдатель написал заявление в следственные органы. По результатам проверки следователи подтвердили информацию о фальсификации избирательных документов.

Как уточнили в ведомстве, уголовное дело передано для расследования в Еравнинский межрайонный следственный отдел.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в фальсификации избирательных бюллетеней также подозревается заместитель председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 725, расположенного в Железнодорожном районе города Улан-Удэ. По данным следствия, он внёс в 50 бюллетеней ложные отметки о голосовании за одного из кандидатов в депутаты. Ещё в 45 бюллетеней он внёс ложные отметки о голосовании за одну из политических партий.

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Между тем бурятские коммунисты 13 сентября сообщили о возбуждении уголовных дел ещё на трёх членов УИК в Улан-Удэ. Однако эта информация пока не подтверждается.

Известно лишь, что признаны недействительными итоги голосования на выборах депутатов Народного Хурала Бурятии по единому избирательному округу на избирательных участках № 847, 855 и 860.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Бурятии состоялись выборы депутатов Народного Хурала (парламента) шестого созыва. Первая сессия обновлённого парламента намечена на 19 сентября.