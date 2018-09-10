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В Бурятии возбуждено дело о фальсификации избирательных бюллетеней

Происшествия

Фигурантом уголовного дела стал 57-летний зампредседателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №725

Улан-Удэ, 10 сентября 2018, 11:41 — REGNUM  В Железнодорожном районе Улан-Удэ 57-летний заместитель председателя участковой избирательной комиссии (УИК) избирательного участка №725 подозревается в фальсификации избирательных бюллетеней. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Бурятии.

Уточняется, что дело возбудил и. о. руководителя следственного управления СКР по Бурятии. Зампредседателя УИК подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 142 УК РФ («Фальсификация избирательных документов»).

По данным следствия, в единый день голосования — 9 сентября 2018 — подозреваемый находился на избирательном участке на улице Нищенко в Улан-Удэ. Он внёс в 50 избирательных бюллетеней заведомо ложные отметки о голосовании за одного из кандидатов в депутаты парламента Бурятии. Также он внёс в 45 избирательных бюллетеней ложные отметки о голосовании за одну из политических партий. Затем вложил эти бюллетени в сейф для последующего учёта в протоколе подсчёта голосов избирателей. При этом, по данным СУ СКР по региону, злоумышленник действовал «умышленно с целью искажения результатов выборов депутатов Народного Хурала Республики Бурятия».

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, резюмировали в ведомстве.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, о задержании замглавы участковой избирательной комиссии (УИК) №725 в Улан-Удэ 9 сентября сообщила глава ЦИК России ИА REGNUM.

В единый день голосования в Бурятии проходили выборы в Народный Хурал.

Читайте ранее в этом сюжете: Замглавы участковой УИК в Улан-Удэ задержан из-за нарушения на выборах

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Выборы депутатов Народного Хурала Бурятии в 2018 году
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