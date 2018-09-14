Абакан, 14 сентября, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Глава Хакасии Виктор Зимин сегодня, 14 сентября, подал заявление на участие во втором туре выборов главы республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Заявление подано. Прошло заседание избирательной комиссии Хакасии, которым повторное голосование на выборах главы региона назначено на 23 сентября», — сообщили ИА REGNUM в республиканском избиркоме.

Хакасским журналистам Зимин объяснил, почему не сразу подал заявление на участие во втором туре.

«Я подтвердил решение участвовать во втором туре выборов. Я не пропал, было много дел: в республике выпал снег, пришло резкое похолодание, и необходимо было скоординировать работу по внеплановой подаче тепла в посёлки и города», — цитирует Зимина издание «Хакасия».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Хакасии состоялись выборы главы. Действующий руководитель республики, единоросс Виктор Зимин получил 32,42% голосов, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов — 44,81%.

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Так как ни Зимин, ни Коновалов не набрали пятьдесят процентов плюс один голос, понадобился второй тур. На его проведение республики потратит 20 млн рублей. Добавим, Коновалов подал заявление на участие во втором туре 12 сентября.