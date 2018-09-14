Пекин, 14 сентября, 2018, 08:25 — ИА Регнум. Благодаря своей экономической экспансии в Африку Китай смог добиться внушительных результатов, получив доступ к природным ресурсам различных стран. Приход КНР на континент был сопряжен еще и с тем, что местным правительствам пришлось идти на крупные заимствования для осуществления своих инфраструктурных проектов, вместе с которыми пришла и ничем не обузданная коррупция. Если положение не исправить и не вернуть западные инвестиции, под контроль Пекина будет попадать еще больше стран Африки, пишет Вес Мартин в статье для американского издания The National Interest.

Rdrevilo.com Китай покоряет Африку

Беспокойство США такое развитие событий должно вызывать потому, что в Африке отражается общая стратегия Китая, заключающаяся в захвате Пекином территорий и установлении там собственных правил игры. Когда крупные инвесторы покидают ставшие образцовыми примерами эффективного управления страны, правительству США и американскому бизнесу следует проявить беспокойство, поскольку когда оттуда уходят западные компании, на их место приходят китайские.

И следующий страной, которая может оказаться под влиянием Китая, является Ботсвана, недавно потратившая годовой бюджет на покупку уже бывших в употреблении шведских истребителей Gripen. Сами они не имеют никакого стратегического или тактического значения для африканского государства, которое даже не способно осуществлять их техническое обслуживание. На этом фоне уместен вопрос, с какой целью власти страны пошли на эту покупку. Ответ может дать тот коррупционный след, который оставляют эти самолеты после себя. В частности, другие страны, купившие эти летательные аппараты, так же столкнулись с многочисленными коррупционными скандалами. Среди них ЮАР, Бразилия, Чешская Республика, Венгрия и Индия.

И целый ряд официальных лиц африканского государства был уличен в коррупции, в том числе брат президента страны, который потратил на роскошный самолет $7 млн правительственных средств. Когда достоянием общественности стали Панамские бумаги, оказалось, что около сотни членов правящей в стране партии и правительственных учреждений держали деньги в офшорах. В связи с быстрым распространением коррупции из страны один за другим начали уходить иностранные инвесторы. Так, в 2010 году страну покинула британская компания British Petroleum, в 2017 году из страны ушел и горнодобывающий и экспортный концерн Anglo-American. Экономические проблемы привели к тому, что уровень безработицы достиг отметки в 19%.

На этом фоне, подчеркивает автор, необходимо поставить насквозь коррумпированное правительство африканского государства под контроль. При этом ни народ Ботсваны, ни страны Запада не могут и надеяться, что оппозиционные партии сместят действующее правительство на грядущих в 2019 году выборах. Выход из сложившейся ситуации, заключает автор, может обеспечить возвращение в страну западного инвестора. Но этого не произойдет до тех пор, пока правительство страны не выполнит ранее заключенных соглашений. Иными словами, западные правительства и финансовые институты должны вмешаться и помочь Ботсване выйти из финансового кризиса и восстановить свою репутацию. В противном случае еще одна страна окажется под влиянием Китая.

Напомним, ранее директор ведущей группы Госсовета КНР по борьбе с бедностью и развитию Лю Юнфу назвал общими целями и историческими задачами Китая и Африки сокращение бедности и обеспечение устойчивого развития. Для этого Пекин продолжит обучение африканских специалистов в вопросе борьбы с бедностью в контексте индивидуальных нужд африканских стран, а также будет запущен целый ряд пилотных проектов по борьбе с нищетой.