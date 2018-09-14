Москва, 14 сентября, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Перед американскими санкциями стоит цель нанести России геополитическое поражение, заявил 13 сентября научный сотрудник ВШЭ Дмитрий Суслов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По мнению эксперта, американские элиты имеют два подхода к санкциям в отношении России.

«Некоторая часть верит, что санкции позволят не то, чтобы добиться каких-то тактических успехов в России, а, называя вещи своими именами, нанести России геополитическое поражение, — считает Суслов. — Что с помощью санкций будет усугублена российская внутриэкономическая ситуация, что произойдет некое восстание элит против российского руководства, и в конечном итоге Россия, которая оценивается по-прежнему как слабая держава, не имеющая серьезных союзников, будет вынуждена пойти на уступки. Другая часть американского истеблишмента исходит из того, что санкции — это единственный инструмент, который Соединенные Штаты могут и должны применить в том случае, когда дипломатия не работает, а прибегать к военной силе слишком опасно. И в этой связи санкции будут вводиться и дальше, и дальше».

Эксперт не согласен, что существует возможность какой-то поэтапной, частичной отмены санкций в среднесрочной перспективе, и, напротив, ждет их ужесточения.

«Мы действительно находимся в ситуации новой холодной войны, серьезно отличающейся от холодной войны предыдущей. Одно из отличий — сегодня Россия интегрирована в ту мироэкономическую систему, которая контролируется Соединенными Штатами. И это позволяет США инструментализировать роль доллара во внешней политике, инструментализировать зависимость компаний третьих стран, физических лиц третьих стан от американского внутреннего рынка и применять санкции. До тех пор, пока Соединенные Штаты будут занимать доминирующее положение в мировой экономике, а доллар будет оставаться валютой международных расчетов и главной мировой резервной валютой, любая американская администрация будет повально применять санкции направо и налево, и в первую очередь в отношении тех стран, которые она рассматривает своими главными соперниками. Сегодня это Россия», — отметил эксперт.

Напомним, 12 сентября президент США Дональд Трамп ввел в отношении России очередные санкции. Поводом стало якобы имевшее место вмешательство в американские выборы 2016 года.