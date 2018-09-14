Москва, 14 сентября, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Член Совета Федерации Алексей Пушков 13 сентября сравнил отношение к делу Скрипалей в странах ЕС с морскими волнами, которые видны только на поверхности. Он выступил в программе «Большая игра» на Первом канале.

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«У меня было много контактов с европейскими парламентариями (французскими, австрийскими, испанскими), и я должен сказать, что дело Скрипалей не играло в европейской политике никакой роли, — заявил Пушков. — Было такое ощущение, что европейцы хотели демонстративно поддержать Великобританию на символическом уровне. То есть такой ритуал: мол, мы же вроде союзники, вы нас поддержите — мы так считаем. И были сделаны соответствующие заявления европейскими государствами. Причем некоторые — Словакия, Чехия, Австрия — сказали, что доказательств недостаточно. Поэтому и первое обвинение не нанесло драматического ущерба нашим отношениям с Евросоюзом, они не ухудшились, и нынешняя ситуация, по сути, ничего не меняет. Для европейцев был ритуальный шаг по формальной поддержке Великобритании, но ни Франция, ни Австрия, ни Италия, ни Испания, ни Германия не внесли дело Скрипалей в сумму наших отношений. Это поверхностный процесс, как бывают волны на море и на океане, но чуть-чуть уходишь на полметра глубже, и там это мало кого волнует. В том числе потому, что Великобритания запуталась полностью в своих собственных версиях и убедительных доказательств до сих пор представить не может».

Американский гость программы, исполнительный директор Центра национальных интересов в Вашингтоне Пол Сандерс полагает, что появившееся интервью «подозреваемых» в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова не повлияет на политику США:

«Я сомневаюсь, что интервью сильно изменит ситуацию в американской позиции. Потому что для американцев было ясно продолжительный период времени, что российская роль присутствует в том, что произошло со Скрипалями. Также власти Великобритании выпустили дополнительные свидетельства, после этого становится все сложнее и сложнее спорить с этим».

Напомним, интервью Петрова и Боширова, которых Британия обвинила в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, канал RT обнародовал 13 сентября. В нем мужчины рассказали, что не являются агентами ГРУ, а в Солсбери оказались с туристическими целями. Появление «подозреваемых» перед видеокамерой стало центральной темой мировых СМИ.