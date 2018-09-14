Казань, 14 сентября, 2018, 06:21 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий обанкроченного «Татфондбанка» подал иск с требованием признать банкротом казанского производителя косметики и парфюмерии, основанного в 1942 году — АО «Аромат». Одновременно с этим банк требует обанкротить и ООО «Бизнес-Центр-Аромат», принадлежащее тому же предприятию. Иски поданы, но пока к производству не приняты, даты заседания не назначены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Акционерному обществу выставили претензии на 125 482 699,28 рубля, ООО выступает в этом деле третьим лицом без самостоятельных требований, и размер требований к ней в банкротном иске составил 79 144 312,6 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Аромат» создано в июне 2002 года, уставный капитал — 16 326 550 рублей. Гендиректор — Дмитрий Максимов. Компания в разные годы была учредителем семи юрлиц, среди них три действующих — ООО «Бизнес-Центр-Аромат», ООО «Элизиум» и ООО «Складской комплекс на Ватутина».

На начало апреля 2016 года, в списке акционеров АО «Аромат» числятся Александр Обозов (доля 48,8%) и ООО «Финтрейд» с долей в уставном капитале — 49,9%. Последнее существует с 2010 года и принадлежит двум физлицам — Игорю Волостнову (доля 99,98%) и ИльдусуМингазетдинову (доля — 0,02%). Волостнов был владельцем и совладельцем двух компаний — ООО «Болгар-строй» (ликвидировано) и ООО «Свитиль» (в стадии ликвидации). Компания «Свитиль» владела 19,8% доли в уставном капитале акционера «ИнтехБанка» — ООО «Креатив-Инвест» (доля в банке — 9,95%).

По информации с официального сайта компании «Аромат», компания имеет давнюю историю в парфюмерно-косметической отрасли, так как основана в 1942 году.

Напомним, ПАО «Татфондбанк», в котором доля республики на момент появления финансовых проблем превышала 40%, лишился лицензии в марте 2017 года, а обанкротился в апреле. На август 2018 года долги перед свыше 18 тыс. кредиторами банка превышали 158 млрд рублей. Помимо банкротных процедур, по делу ТФБ расследуются уголовные дела, по части из них фигурантом проходит бывший председатель правления Роберт Мусин. Последний также признан банкротом как физлицо.

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