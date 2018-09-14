Москва, 14 сентября, 2018, 05:48 — ИА Регнум. Семья осужденного в США гражданина России Виктора Бута ждет решения американского посольства о выдаче виз на посещение страны, сообщила жена осужденного газете «Известия».

Флаг США

Сообщается, что решение о выдаче разрешения на въезд в США будет вынесено через 30 дней. По словам жены Бута Аллы, посольство отказалось назвать точную дату, а также предупредило о возможном запросе дополнительных данных по поводу поездки. В случае одобрения визы семья Виктора Бута сможет навещать заключенного не более двух раз в неделю по выходным дням.

Напомним, Виктор Бут был арестован по запросу США в Таиланде в 2008 году по обвинению в торговле оружием и поддержке террористов. В 2012 году Виктор Бут был осужден на 25 лет тюрьмы. Суд признал гражданина России виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC), которую США считают террористической.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты затрудняют получение американских виз российскими дипломатами. По его словам, помимо долгого рассмотрения разрешений на въезд в страну, были и случаи отзыва виз у дипломатов из РФ.