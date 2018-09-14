Москва, 14 сентября, 2018, 04:21 — ИА Регнум. Индия ожидает президента России Владимира Путина с визитом 4 октября, заявила глава индийского МИД Сушма Сварадж на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Kremlin.ru Владимир Путин во время визита в Индию. 2016

«Мы с нетерпением ждем визита в Индию президента РФ Владимира Путина, который состоится 4 октября», — заявила она.

По ее словам, этот визит должен укрепить отношения между двумя странами, а также поспособствовать развитию российско-индийских отношений в новых направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Москве прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова и его индийской коллеги Сушмы Сварадж. Перед встречей Лавров констатировал улучшение отношений между двумя странами, а также назвал российско-индийские диалог «особо привилегированным стратегическим партнерством».