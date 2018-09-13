Ереван, 13 сентября, 2018, 23:50 — ИА Регнум. Сожалею о том, что премьер-министра ввели в заблуждение. Об этом заявил в интервью tert. am бывший глава МИД Армении Эдвард Налбандян, комментируя заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что когда он занял пост главы Правительства, то получил в наследство один вариант урегулирования карабахского конфликта, в котором вообще нет ничего о статусе Нагорного Карабаха.

Adam Jones Музей павших воинов в Степанакерте

«Мы неоднократно заявляли и могу только еще раз подтвердить, что во всех рабочих документах за последние годы по урегулированию карабахского конфликта красной нитью проходит то, что статус Нагорного Карабаха должен быть определен населением НКР, посредством волеизъявления, имеющего международную правовую силу. Сожалею, что премьер-министра ввели в заблуждение, представив какой-то документ», — отметил Налбандян.

Как сообщалось ранее, 12 сентября Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте Армении, обращаясь к представителю бывшей правящей Республиканской партии Армении заявил: «Когда я занял пост главы правительства, то получил в наследство один вариант урегулирования карабахского конфликта, в котором вообще нет ничего о статусе Нагорного Карабаха. Есть только следующее, что Азербайджану должны быть возвращены известные вам территории. Я говорю вам это официально».