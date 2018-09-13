Астана, 14 сентября, 2018, 00:06 — ИА Регнум. С 1 января 2019 года средний размер пенсии в Казахстане составит 87 243 тенге ($232 млн), сообщает 13 сентября издание Bnews со ссылкой на и. о. министра финансов республики Берика Шолпанкулова.

Национальный банк Казахстана Тенге

По его словам, минимальный размер пенсии составит 36 108 тенге ($96,19), средний размер базовой пенсии — 27 732 тенге ($73,88). Министр также рассказал о социальных расходах будущего трехлетнего бюджета. Расходы социального блока составят 15,4 трлн тенге ($41 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 августа 2018 года в Казахстане более 15 тыс. лиц пенсионного возраста не получают пенсии. Это связано с тем, что для получения выплат гражданину Казахстана нужно написать заявление.