Тель-Авив, Израиль, 13 сентября, 2018, 23:11 — ИА Регнум. Израильские военные прекратили операцию «Добрый сосед» по оказанию гуманитарной помощи населению соседних районов Сирии, сообщает 13 сентября пресс-служба армии обороны Израиля.

Минобороны России Сирия

Решение о прекращении операции было принято после того, как эти районы вернулись под контроль законного правительства Сирии.

«После двух лет оказания комплексной, разноплановой гуманитарной помощи тысячам сирийских граждан… Гуманитарная кампания окончилась с возвращением сирийского режима на юг соседней страны», — указано в сообщении израильских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, к августу 2018 года сирийские правительственные силы восстановили контроль над линией разъединения с Израилем. В данный момент эти районы охраняет российская военная полиция, так как Израиль опасается перехода линии разграничения под контроль проиранских формирований.