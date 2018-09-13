Москва, 13 сентября, 2018, 22:07 — ИА Регнум. Александр Петров и Руслан Боширов не являются оперативными работниками спецслужб, заявил 13 сентября историк разведки Александр Васильев в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

По мнению эксперта, бывшего офицера КГБ, Петров и Боширов во время интервью выглядели неубедительно.

«В этом интервью есть хорошие и плохие моменты. Хороший момент заключается в том, что оно состоялось и что таким образом Москва показала свою готовность к сотрудничеству с Лондоном. Второй момент, что явно эти ребята не оперработники какой-либо российской спецслужбы. Я никогда в это не верил. Когда полиция опубликовала материалы, по ним я понял — нет, они не опера. Сейчас, когда посмотрел интервью, я еще больше сомневаюсь. Мне не кажутся их аргументы и то, что они сказали, убедительным. Такое впечатление, что они недоговаривают. Это вызывает очень негативную реакцию в британских СМИ, кое-какие комментарии уже почитал, завтра будет карнавал. Их размажут по всем газетам. Я думаю, был сильный прокол с тем, что Путин сказал о том, что не было никакого криминала. Я не знаю, кто ему докладывал этот вопрос, но его сильно подставили», — считает Васильев.

«Вы это рассматриваете как некую игру. Нам предъявляют какие-то претензии, в чем-то обвиняют. А опровержения очень простые. Факты опровергают сложные обвинения. Мало ли что там может быть? Может, действительно, в сумках витамины таскают?» — возразил ведущий Евгений Попов.

«Обвинения, может быть, россиянам кажутся нелепыми. Мы сейчас говорим о реакции Британии. В Британии они не кажутся нелепыми. В принципе британцам сложно понять разницу между работниками ГРУ и какими-то русскими. Они все русские! У меня такое чувство, что они (Боширов и Петров, — прим. ИА REGNUM ) приезжали в Солсбери не для того, чтобы убить Скрипалей. Но то, что эти ребята приехали на два дня из России… Приезжают два человека в Солсбери, чтобы посмотреть на собор и какие-то часы?» — не верит историк.

Напомним, что ранее подозреваемые британскими властями в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью, где подчеркнули, что не имеют отношения к ГРУ, а занимаются бизнесом. Солсбери они посетили исключительно в туристических целях. Тема стала центральной в СМИ, с комментарием выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.