Таллин, 13 сентября, 2018, 20:55 — ИА Регнум. В четверг, 12 сентября, представители стран Прибалтики подписали адресованный Еврокомиссии совместный документ с призывом не сокращать финансирование политики сплочения с 2020 года из Фонда сплочения. Об этом сообщает ведущий латвийский новостной портал Delfi.lv.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

На пресс-конференции министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола заявила, что политика сплочения является одним из важнейших инструментов ЕС, который позволяет регионам развиваться и приближать уровень жизни к средним показателям ЕС.

Министр также отметила, что в документе страны Прибалтики выражают свое недовольство сокращением средств. «Уровень жизни в странах Прибалтики по-прежнему отличается от среднего в ЕС. В Латвии он составляет 64% от среднего», — заявила она. В связи с чем, по ее мнению, ЕС должен продолжать проведение политики сплочения.

Канцлер министерства финансов Эстонии Вейко Тали также считает, что политика сплочения позволяет странам ЕС быть более успешными и конкурентоспособными на мировом уровне. «Наши государства — это история успеха, за последние 15 лет они показали хороший рост. Поэтому и новая политика сплочения должна способствовать продолжению развития», — цитирует слова министра новостной портал Delfi.lv.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чиновники Евросоюза отмечали, что с 2020 года страны Прибалтики должны быть лишены всех дотаций ЕС и в свою очередь должны начать выплачивать в бюджет ЕС дополнительные деньги на помощь вновь присоединившимся членам ЕС.