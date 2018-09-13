Ташкент, 13 сентября, 2018, 20:28 — ИА Регнум. В рамках узбекско-белорусского делового и межрегионального форума подписано 82 экспортно-импортных контракта на общую сумму $193,3 млн, сообщили 13 сентября в пресс-службе министерства внешней торговли.

President.gov.by Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев на предприятии «Амкодор-Агротехмаш», 13 сентября 2018 года

Участники форума договорились о реализации 20-и инвестиционных проектов на общую сумму $38 млн. Кроме того, на форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Ташкента и Минска, а также Ташкентской и Гомельской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Ташкенте состоялись переговоры между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и главой Белоруссии Александром Лукашенко. По итогам переговоров стороны подписали 19 документов.