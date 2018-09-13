Каменск-Уральский, Свердловская область, 13 сентября, 2018, 18:27 — ИА Регнум. На Урале предполагаемый убийца 10-летней девочки до сих пор не найден. СКР просит помощи граждан, опубликованы его приметы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Константинов ИА Красная Весна Следственный комитет России

Фотография и приметы подозреваемого приведены на официальном сайте свердловского управления СКР.

Напомним, тело девочки было найдено утром 12 сентября в квартире дома на улице Алюминиевой. По факту убийства малолетней возбудили уголовное дело.

По информации местных СМИ, девочка могла стать жертвой грабителя. Якобы сожитель матери ребёнка привёл знакомого домой, и тот причинил ему телесные повреждения, убил девочку и похитил ценные вещи.