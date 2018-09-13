Москва, 13 сентября, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал извинений и оставки главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Элла Александровна, после всего, что Вы натворили, у меня только два требования: за оскорбления в мой адрес Вы должны извиниться, а после многочисленных провалов в работе ЦИК — немедленно подать в отставку», — призвал Жириновский в открытом обращении к Памфиловой.

Депутат Госдумы неприятно удивлен активностью в СМИ Памфиловой.

«Как у Вас не хватает понимания, что с лидером парламентской партии надо общаться не через прессу, а вживую? Ко мне приезжали все прежние главы ЦИК — Рябов, Иванченко, Вешняков, Чуров. А Вам это не под силу? Вы пятый председатель Центризбиркома, и такого хамского отношения к главным участникам выборов, как Ваше, я не видел никогда», — говорится в документе.

Жириновский оскорблен тем, что Памфилова, по его мнению, «в наглой, хамской форме» пишет, что его выступление — психоэмоциональный нервный срыв.

«Вы что, врач? С какой стати Вы оскорбляете меня?» — задает он вопрос.