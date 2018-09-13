Донецк, 13 сентября, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Часть рынков, которые перешли в государственную собственность в Донецкой Народной Республике (ДНР), будут возвращены их хозяевам, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, сообщает 13 сентября «Донецкое агентство новостей».

Аполлинарий Васнецов. Базар (фрагмент). XVII век. 1903

По его словам, рынки будут возвращены тем владельцам, которые строили их на свои средства. Рынки, построенные незаконным образом, возвращаться хозяевам не будут. Пушилин отметил, что перешедшие в госсобственность рынки перейдут во владение муниципалитетов.

Отмечается, что перевод рынков в собственность госкомпании «Рынки Донбасса» начался в апреле 2016 года.

Напомним, Пушилин был назначен врио главы ДНР вместо заместителя главы председателя совета министров республики Дмитрия Трапезникова 7 сентября. Выборы республиканского главы и парламента назначены на 11 ноября.